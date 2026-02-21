Liste di attesa a Roma ancora prestazioni bucate | la mappa delle visite per cui si aspetta di più
A Roma, molte persone devono aspettare settimane per alcune visite mediche, perché le liste di attesa sono ancora lunghe. La carenza di personale e le risorse insufficienti rallentano l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Recentemente, sono stati ridotti i tempi di validità delle ricette e introdotte nuove regole per chi non si presenta senza avvisare. La situazione continua a creare disagi tra i cittadini in cerca di assistenza. La questione resta al centro del dibattito sanitario locale.
Dal primo febbraio la regione ha introdotto nuove regole per la prenotazione di visite ed esami. Intanto nelle Asl di Roma continuano a registrarsi attese fuori dai limiti previsti per diverse prestazioni Tempi ridotti per la validità delle ricette, ridefinizione degli ambiti di garanzia e sanzioni per chi non si presenta a una visita senza disdire. Nelle ultime settimane la Regione ha introdotto una serie di nuove regole con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa. Dal portale di monitoraggio della Regione sulle liste di attesa, emergono ancora diverse complessità. Tra prestazioni “bucate” e visite che non vengono erogate nei tempi previsti dalla legge.🔗 Leggi su Romatoday.it
