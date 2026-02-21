Liste di attesa a Roma ancora prestazioni bucate | la mappa delle visite per cui si aspetta di più

A Roma, molte persone devono aspettare settimane per alcune visite mediche, perché le liste di attesa sono ancora lunghe. La carenza di personale e le risorse insufficienti rallentano l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Recentemente, sono stati ridotti i tempi di validità delle ricette e introdotte nuove regole per chi non si presenta senza avvisare. La situazione continua a creare disagi tra i cittadini in cerca di assistenza. La questione resta al centro del dibattito sanitario locale.