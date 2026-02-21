Liste d’attesa Vignali diffida le Ausl di Parma e Bologna a riaprire le agende chiuse | Situazione illegale

Vignali ha inviato una diffida alle AUSL di Parma e Bologna per riaprire le liste d’attesa chiuse, denunciando una situazione illegale. Secondo l’ex sindaco, le agende sono state bloccate senza motivi validi, creando disagi ai pazienti in lista d’attesa. La richiesta mira a far rispettare le procedure corrette e garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie. La questione resta aperta e richiede una risposta immediata dalle autorità sanitarie.

“Abbiamo raccolto documentazione e testimonianze dirette a Bologna e Parma di cittadini che hanno fatto richiesta di diverse prestazioni sanitarie a cui è stato risposto che non ci sono disponibilità" “Ho inviato alle AUSL di Bologna e Parma la diffida ad esercitare il potere sostitutivo affinché riaprano le liste d’attesa chiuse". È l’annuncio dato dal consigliere regionale e comunale a Parma Pietro Vignali, riguardo la sua ultima iniziativa sul problema delle liste d’attesa.“Abbiamo raccolto documentazione e testimonianze dirette a Bologna e Parma di cittadini che hanno fatto richiesta di diverse prestazioni sanitarie a cui è stato risposto che non ci sono disponibilità – ha proseguito – Le agende sono chiuse per diverse prestazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Liste d'attesa chiuse, altri nove casi a Parma. Vignali: "Situazione sempre più critica, non è cambiato nulla. Integreremo l'esposto ai Nas"Angela, 59 anni, non riesce a prenotare una mammografia bilaterale entro i 90 giorni previsti, perché al CUP di Parma le liste d’attesa sono chiuse e non ci sono posti disponibili.

Liste d’attesa chiuse e il caso dei parmigiani che non riescono a farsi visitare, l’Ausl: “Agende aperte, nessuno sarà lasciato solo”A Parma, molti cittadini hanno incontrato difficoltà nel prenotare visite sanitarie a causa di liste d’attesa chiuse e agende saturate.

