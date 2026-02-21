Liste d’attesa chiuse Vignali diffida l’Ausl a riaprirle | Situazione illegale La replica | Non esistono agende chiuse

Vignali ha chiesto alle AUSL di Bologna e Parma di riaprire le liste d’attesa chiuse, definendo questa situazione illegale. La richiesta deriva dal fatto che molte persone non riescono a prenotare visite o esami, causando disagi evidenti. Le autorità sanitarie replicano che le agende non sono state mai chiuse, ma restano aperte per garantire la trasparenza. La questione resta al centro del dibattito sulla gestione delle prenotazioni sanitarie.

“Ho inviato alle AUSL di Bologna e Parma la diffida ad esercitare il potere sostitutivo affinché riaprano le liste d’attesa chiuse". È l’annuncio dato dal consigliere regionale e comunale a Parma Pietro Vignali, riguardo la sua ultima iniziativa sul problema delle liste d’attesa.“Abbiamo raccolto documentazione e testimonianze dirette a Bologna e Parma di cittadini che hanno fatto richiesta di diverse prestazioni sanitarie a cui è stato risposto che non ci sono disponibilità – ha proseguito – Le agende sono chiuse per diverse prestazioni. È una situazione illegale perché viola l’articolo 3 comma 9 della legge nazionale 7 giugno 2024, n. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Liste d’attesa, Vignali diffida l’Ausl a riaprire le agende chiuse: "Situazione illegale". La replica: “Non esistono liste chiuse”Vignali ha diffidato le AUSL di Bologna e Parma a riaprire le liste d’attesa chiuse, definendo la situazione illegale.

Liste d’attesa, Vignali diffida le Ausl di Parma e Bologna a riaprire le agende chiuse: "Situazione illegale"Vignali ha inviato una diffida alle AUSL di Parma e Bologna per riaprire le liste d’attesa chiuse, denunciando una situazione illegale.

Vignali: Agende chiuse alle Ausl di Bologna e Parma. La replica delle aziende: Le pre-liste sono previste per leggeIl capogruppo di Forza Italia all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Pietro Vignali ha inviato alle Ausl di Bologna e Parma una diffida per riaprire le agende chiuse per diverse prestazioni san ... gazzettadiparma.it

Liste d'attesa chiuse, Vignali ancora all'attacco: Altri casi, integrerò la denuncia ai NasUna donna di 59 anni alla quale era stata prescritta una mammografia bilaterale con priorità entro 90 giorni, ma che contattando il Cup si è sentita rispondere che non c'era alcuna disponibilità; un u ... gazzettadiparma.it

Dall’inizio dei piani straordinari di abbattimento delle liste d’attesa, 2 febbraio 2026 fino a ieri, quasi un terzo delle persone che attendevano una prestazione con priorità U o B, (target dei piani condiviso tra aziende e Regione) è stato contattato dalle dieci azie - facebook.com facebook

