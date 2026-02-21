Liste d’attesa AUSL Parma e Bologna replicano a Vignali | Nessuna agenda chiusa

Le Aziende USL di Parma e Bologna chiariscono che le liste d’attesa rimangono aperte, rispondendo alle accuse del consigliere regionale Pietro Vignali. La causa riguarda presunte chiusure di agende che, secondo le strutture sanitarie, non sono mai avvenute. Le aziende spiegano di aver mantenuto un servizio regolare, anche durante i mesi più complessi. Le comunicazioni indicano che le prenotazioni sono attive e disponibili per i cittadini.

Le aziende sanitarie precisano dopo le dichiarazioni del consigliere regionale: "La pre-lista è prevista dalla legge e serve solo a gestire meglio le prenotazioni" Le Azienda USL di Parma e la Azienda USL di Bologna intervengono nuovamente sul tema delle liste d'attesa, replicando alle dichiarazioni del consigliere regionale Pietro Vignali. "Su un tema complesso e sensibile come le liste d'attesa – concludono – la chiarezza istituzionale rappresenta un dovere verso la comunità".

