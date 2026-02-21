Lisa Vittozzi | A queste Olimpiadi posso dare un 8,5 Oggi ho commesso troppi errori

Lisa Vittozzi attribuisce i suoi errori al poligono e una gara di mass start poco soddisfacente, ma si dice comunque felice delle Olimpiadi. La biathleta ha spiegato di aver commesso quattro sbagli durante la competizione e di aver affrontato la gara con un atteggiamento positivo, nonostante le difficoltà. La sua presenza a Pechino ha lasciato un segno, anche se non sono mancati momenti di delusione. La sua esperienza si conclude con un sorriso e la voglia di ripartire.

Quattro errori al poligono, una mass start che non l’ha mai vista protagonista, ma, in fondo, la sensazione di uscire comunque, da queste Olimpiadi, con tanto sorriso. Lisa Vittozzi termina 18a nell’ultima gara del biathlon a Milano Cortina 2026, ma certamente può lamentarsi in modo solo relativo. Queste le sue parole raccolte da Eurosport a bordo pista: “ Oggi peccato perché si poteva fare bene. Ho commesso troppi errori, ma ho cercato di non mollare. La gara era aperta fino all’ultimo poligono. Sarebbe sicuramente stato difficile fare medaglia, però si poteva chiudere meglio. Però non ho rimpianti, hoi sempre dat il 100% a queste Olimpiadi, tutta me stessa ogni volta che sono scesa in pista, sono molto orgogliosa di quello che ho fatto e non vedo l’ora di godermelo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

