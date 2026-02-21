lirica con pizzi si riaccende il ridotto

Lirica Con Pizzi torna a illuminare il Ridotto del Teatro degli Animosi dopo mesi di silenzio. La serata di domani alle 17,30 segna la ripresa di un ciclo di eventi dedicati all’opera, organizzati dall’associazione “Amici della lirica Mercuriali” con il supporto del Comune. La manifestazione offrirà un approfondimento approfondito sul ruolo del canto e della scenografia nel melodramma. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di musica e teatro.

Domani alle 17,30, al Ridotto del Teatro degli Animosi torna la luce con il quarto di una serie di eventi organizzati dallo scrivente circolo ’Amici della lirica “Mercuriali” in collaborazione e con il contributo del Comune, tutti dedicati ad argomenti specifici del mondo del melodramma. Protagonista dell’incontro sarà un “monumento” del teatro tout-court e che rappresenta uno dei più grandi registi, scenografi e costumisti di opera e di prosa con importanti incursioni nel cinema e nella televisione: Pier Luigi Pizzi (nella foto) che da 75 anni trionfa in tutti i maggiori teatri del mondo. Classe 1930 il grande artista terrà un incontro con il nostro pubblico dal titolo “Il mestiere del teatro dalla parte dell’arte”.🔗 Leggi su Lanazione.it

