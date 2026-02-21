Lione blindata | 3000 manifestanti a rischio scontri per attivista

A Lione, circa 3.000 manifestanti rischiano di scoppiare in scontri durante la marcia dedicata a Quentin Deranque, attivista di estrema destra morto dopo un'aggressione. La polizia ha rafforzato la presenza in città e ha predisposto misure di sicurezza per contenere eventuali incidenti. La manifestazione ha attirato anche gruppi contrapposti, creando un clima di grande tensione tra le vie del centro. La giornata resta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

La Francia si prepara a una giornata di alta tensione con la "Marcia per Quentin" a Lione, un corteo indetto in memoria dell'attivista di estrema destra Quentin Deranque, deceduto in seguito a un'aggressione. Il presidente Emmanuel Macron ha lanciato un appello alla calma, annunciando una riunione governativa per fare luce sui gruppi di azione violenta che operano nel Paese, in un contesto già delicato in vista delle elezioni presidenziali del 2027. La situazione è particolarmente complessa, con il timore di infiltrazioni da parte di elementi radicali e un elevato dispiegamento di forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico.