L’invenzione del giornalismo narrativo

Rodolfo Walsh ha inventato il giornalismo narrativo, un metodo che combina fatti reali con uno stile più coinvolgente. La sua opera, scritta circa dieci anni prima di A sangue freddo di Truman Capote, ha rivoluzionato il modo di raccontare le notizie. Walsh ha usato tecniche di narrazione per far emergere dettagli nascosti e creare un impatto più forte sul lettore. La sua opera ha aperto nuove strade nel giornalismo, influenzando molti scrittori successivi.

© Internazionale.it - L’invenzione del giornalismo narrativo

“Il fucilato è ancora vivo”, è la frase che Rodolfo Walsh ascolta per caso in un bar di La Plata mentre gioca a scacchi alla fine del 1956. Queste parole lo spingono a mettersi sulle tracce dei sopravvissuti di un’operazione segreta, condotta dai militari per eliminare gli oppositori politici del regime argentino che l’anno prima aveva preso il potere con un golpe contro il presidente Juan Domingo Perón. Prima ancora che fosse dichiarata la legge marziale, in un sobborgo di Buenos Aires alcuni sicari avevano ucciso in un’esecuzione extragiudiziale un gruppo di civili, accusati di essere sostenitori dell’ex presidente.🔗 Leggi su Internazionale.it Leggi anche: 'L'invenzione del cuoco', presentazione del libro di Alberto Grandi: un viaggio nella storia della cucina Leggi anche: Comunicato Stampa: “Nella vasca da bagno del tempo”, dove il dolore diventa spazio narrativo What Are The Key Milestones In Digital Journalism History - Journalism Explained Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrea Barbato, le cartoline da un giornalismo pacato e coraggioso; Il mio maestro Nutrizio. Un vero duro e un asso non solo del giornalismo; Operazione Massacro: il capolavoro di Rodolfo Walsh che ha inventato il romanzo-verità per denunciare la violenza; Il genio del delitto e la regina dei relitti. L’invenzione del telefono ha sicuramente stravolto il mondo della comunicazione: per la prima volta nella storia era possibile ascoltare e parlare ad un’altra persona senza la necessità che fosse nelle immediate vicinanze. Per risalire alle origini di questo disp - facebook.com facebook “L’invenzione di Tristan” ricostruisce la vita tormentata dello scrittore americano Tristan Egolf (1971-2005), seguendo il giornalista Zachary Crane nella sua indagine tra Europa e USA, partita da un romanzo dimenticato. biblioteche.leggere.it @GuandaEditore x.com