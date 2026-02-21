L' Inter rialza la testa Lecce sconfitto 2-0 al Via del Mare

L'Inter ha vinto 2-0 contro il Lecce al Via del Mare, dopo la sconfitta in Norvegia, grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji nella ripresa. La squadra di Chivu ha mostrato maggiore determinazione e ha sfruttato le occasioni create, recuperando punti importanti in classifica. Il Lecce ha tentato di reagire, ma non è riuscito a trovare il gol. La partita ha evidenziato il miglioramento dell’Inter dopo recenti difficoltà.

LECCE - L'Inter rialza la testa dopo il ko di Bodo e torna al successo. I ragazzi di Cristian Chivu espugnano 2-0 il Via del Mare di Lecce, nel match valevole per la 26esima giornata di Serie A: decidono nella ripresa i gol di Mkhitaryan e Akanji. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con una conclusione di Thuram, che viene murata da Gaspar. Il difensore ed è costretto al cambio dopo appena 4'; al suo posto entra Siebert. I nerazzurri continuano a spingere e al 10' vanno vicini al vantaggio con un tiro al volo di Luis Henrique, su cui sono decisivi la deviazione di Falcone e il salvataggio sulla linea di Siebert. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Lecce Inter, Chivu in emergenza al Via del Mare: le ultimissime di formazioneChivu si trova in difficoltà a causa di alcuni infortuni che hanno colpito i suoi giocatori chiave.

