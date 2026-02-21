L' Inter rialza la testa Lecce sconfitto 2-0 al Via del Mare
L'Inter ha vinto 2-0 contro il Lecce al Via del Mare, dopo la sconfitta in Norvegia, grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji nella ripresa. La squadra di Chivu ha mostrato maggiore determinazione e ha sfruttato le occasioni create, recuperando punti importanti in classifica. Il Lecce ha tentato di reagire, ma non è riuscito a trovare il gol. La partita ha evidenziato il miglioramento dell’Inter dopo recenti difficoltà.
LECCE - L'Inter rialza la testa dopo il ko di Bodo e torna al successo. I ragazzi di Cristian Chivu espugnano 2-0 il Via del Mare di Lecce, nel match valevole per la 26esima giornata di Serie A: decidono nella ripresa i gol di Mkhitaryan e Akanji. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con una conclusione di Thuram, che viene murata da Gaspar. Il difensore ed è costretto al cambio dopo appena 4'; al suo posto entra Siebert. I nerazzurri continuano a spingere e al 10' vanno vicini al vantaggio con un tiro al volo di Luis Henrique, su cui sono decisivi la deviazione di Falcone e il salvataggio sulla linea di Siebert. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Lecce Inter 0-2, i nerazzurri proseguono la corsa verso lo Scudetto. Al ‘Via del Mare’ decisivi Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji segnano e portano l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce.
Lecce Inter, Chivu in emergenza al Via del Mare: le ultimissime di formazioneChivu si trova in difficoltà a causa di alcuni infortuni che hanno colpito i suoi giocatori chiave.
L'Inter è implacabile: vince per 2-0 a Lecce e vola a +10 sul MilanEnnesima prova di forza per la capolista, che nella ripresa sbanca il Via del Mare e allunga ancora in vetta. Gogna per Bastoni ... corrieredellosport.it
Lecce-Inter: al Via Del Mare finisce 0-2 per i nerazzurriI nerazzurri consolidano il primato a +10 sul Milan, mentre il Lecce tiene testa per 75 minuti prima di cedere nel secondo tempo ... lagazzettadelmezzogiorno.it
