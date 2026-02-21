L’Inter prosegue a marcia Chivu | Nessuno ci regala niente Bodo? Pronti al ritorno

L’Inter ha consolidato la sua posizione in classifica grazie a una serie di vittorie consecutive, causate dalla determinazione della squadra in campo. La trasferta di Bodo ha interrotto temporaneamente questa serie, ma i nerazzurri si preparano al ritorno di martedì a San Siro. Chivu sottolinea che la squadra lavora duramente per mantenere il vantaggio, consapevole che niente viene regalato facilmente. La sfida si avvicina, e l’obiettivo è continuare a spingere avanti.

Lecce, 21 febbraio 2026 – Dieci i punti di vantaggio dell’Inter sul Milan, in attesa del match dei rossoneri contro il Parma, e una marcia invernale che prosegue a suon di vittorie, interrotte solamente dalla sanguinosa trasferta di Bodo, ma anche con la possibilità di recuperare martedì a San Siro nel ritorno. A Lecce la capolista è stata autorevole, con una prova di grande qualità e tante occasioni create, anche se la vittoria è maturata solo nell’ultimo quarto d’ora su due piazzati, battuti dal solito e immancabile Federico Dimarco, l’assist man per eccellenza della squadra. Grande soddisfazione per Christian Chivu che ha visto i suoi reagire alla scoppola norvegese nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la partita, di fatto solo l’allenamento di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sassuolo Inter, Chivu: “Nessuno ci regala nulla: voglio gran partita da tutti”Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, Cristian Chivu parla chiaro: l’Inter non si aspetta favori e chiede ai suoi di scendere in campo con grinta.

Pessima notizia per Chivu prima di Bodo-Inter: salta anche il ritornoChivu non potrà partecipare alla partita di ritorno contro il BodoGlimt a causa di un infortunio.

