L' Inter non stecca a Lecce decidono Mkhitaryan e Akanij | 0-2

L'Inter vince a Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, che decidono la partita con due reti rapide. La squadra nerazzurra dimostra solidità e mira a consolidare la posizione in classifica. Lecce tenta di reagire, ma fatica a creare occasioni pericolose. La vittoria permette all'Inter di rafforzare le proprie ambizioni in campionato. I tifosi interisti festeggiano un risultato importante in vista degli scontri futuri.

Lecce, 21 febbraio 2026 - L'Inter riscatta Bodo e mette ancora più pressione sul Milan impegnato domenica alle 18 col Parma. La squadra di Chivu consolida la vetta con il successo al Via del Mare di Lecce per 0-2, maturato nella ripresa grazie alle marcature nell'ultimo quarto d'ora di Mkhitaryan e Akanji, i due subentrati scelti da Chivu per scardinare la resistenza salentina. Visione azzeccata e vincente dell'allenatore nerazzurro e che ha portato ai due gol che hanno deciso un match ben giocato dall'Inter, ma trascinato dal Lecce fino agli ultimi minuti a causa di qualche occasione di troppo sprecata dalla capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce.

Pagelle Lazio Atalanta: la decidono Zalewski e Ederson, Cataldi stecca. I VOTIZalewski e Ederson hanno deciso la partita tra Lazio e Atalanta, mentre Cataldi ha deluso le aspettative: questa è la sintesi della sfida dell’Olimpico valida per la 25ª giornata di Serie A 202526.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.