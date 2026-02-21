L' Inter non stecca a Lecce decidono Mkhitaryan e Akanij | 0-2
L'Inter vince a Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, che decidono la partita con due reti rapide. La squadra nerazzurra dimostra solidità e mira a consolidare la posizione in classifica. Lecce tenta di reagire, ma fatica a creare occasioni pericolose. La vittoria permette all'Inter di rafforzare le proprie ambizioni in campionato. I tifosi interisti festeggiano un risultato importante in vista degli scontri futuri.
Lecce, 21 febbraio 2026 - L'Inter riscatta Bodo e mette ancora più pressione sul Milan impegnato domenica alle 18 col Parma. La squadra di Chivu consolida la vetta con il successo al Via del Mare di Lecce per 0-2, maturato nella ripresa grazie alle marcature nell'ultimo quarto d'ora di Mkhitaryan e Akanji, i due subentrati scelti da Chivu per scardinare la resistenza salentina. Visione azzeccata e vincente dell'allenatore nerazzurro e che ha portato ai due gol che hanno deciso un match ben giocato dall'Inter, ma trascinato dal Lecce fino agli ultimi minuti a causa di qualche occasione di troppo sprecata dalla capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce.
Pagelle Lazio Atalanta: la decidono Zalewski e Ederson, Cataldi stecca. I VOTIZalewski e Ederson hanno deciso la partita tra Lazio e Atalanta, mentre Cataldi ha deluso le aspettative: questa è la sintesi della sfida dell’Olimpico valida per la 25ª giornata di Serie A 202526.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Moviola Inter-Lecce: Maresca stecca, quella di Thuram non è mai simulazione. Ma Rocchi approverà; Vince l'Atalanta: così Palladino, Krstovic, Raspadori e Samardzic Streaming | DAZN IT; Giorno 7 | Cortina: Mountain Zone in Diretta Streaming | DAZN IT.
L'Inter non stecca a Lecce, decidono Mkhitaryan e Akanij: 0-2La capolista non si ferma e vince l'anticipo delle 18 a Lecce. Decisivi i cambi di Chivu con l'inserimento dei match winner Mkhitaryan e Akanji, autori dei gol vittoria nell'ultimo quarto d'ora di gio ... msn.com
Quando si gioca Lecce - Inter?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lecce-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
L’Inter si gela a Bodo e ora deve rimontare a San Siro! L’ex Milan Hauge punge i nerazzurri e la Norvegia resta nefasta per le italiane! Qui gli highlights del match https://generationsport.it/2026/02/18/bodo-glimt-inter-3-1-cronaca-e-highlights-steccano-anc - facebook.com facebook