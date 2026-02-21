L' Inter espugna Lecce nella ripresa con Mkhitaryan e Akanji e consolida il primato
Mkhitaryan e Akanji hanno segnato nella ripresa, permettendo all'Inter di vincere a Lecce e rafforzare la leadership in classifica. La causa della doppietta si trova nelle azioni offensive create dai nerazzurri, che hanno sfruttato le occasioni nella seconda metà del match. Il Lecce ha tentato di reagire, ma non è riuscito a trovare il gol. La partita si è conclusa con un risultato che conferma il momento positivo della squadra milanese.
Lecce - Inter 0-2 Marcatori: 30'st Mkhitaryan, 37'st Akanji Lecce (4-2-3-1): Falcone 6.5; Danilo Veiga 6, Gaspar sv (4'pt Siebert 6), Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6 (38'st Stulic sv), Ramadani 6; Pierotti 5 (38'st N'Dri sv), Gandelman 5.5 (14'st Ngom 5.5), Sottil 5 (15'st Banda 5); Cheddira 5. In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Perez, Helgason, Jean, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco 5.5. Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, De Vrij 6 (15'st Akanji 7), Bastoni 6.5 (43'st Carlos Augusto sv); Luis Henrique 6.5 (24'st Diouf 6), Frattesi 6, Zielinski 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vince a Lecce e si porta a +10 sul MilanL'Inter espugna Lecce e allunga ulteriormente in classifica, portandosi provvisoriamente a +10 sul Milan secondo. Di seguito la classifica aggiornata. tuttomercatoweb.com
L’Inter Women espugna il campo del Parma nella 14ª giornata di Serie A Femminile: decisiva Vilhjalmsdottir al 93’. Rimonta completata nella ripresa dopo l’iniziale svantaggio - facebook.com facebook
Dimarco inventa su punizione, Diouf chiude i conti: l’Inter espugna il Signal Iduna Park nel finale e batte il Borussia Dortmund per 2-0. I voti e le pagelle del match x.com