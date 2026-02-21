L' Inter espugna Lecce nella ripresa con Mkhitaryan e Akanji e consolida il primato

21 feb 2026

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato nella ripresa, permettendo all'Inter di vincere a Lecce e rafforzare la leadership in classifica. La causa della doppietta si trova nelle azioni offensive create dai nerazzurri, che hanno sfruttato le occasioni nella seconda metà del match. Il Lecce ha tentato di reagire, ma non è riuscito a trovare il gol. La partita si è conclusa con un risultato che conferma il momento positivo della squadra milanese.

Lecce - Inter 0-2 Marcatori: 30'st Mkhitaryan, 37'st Akanji Lecce (4-2-3-1): Falcone 6.5; Danilo Veiga 6, Gaspar sv (4'pt Siebert 6), Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6 (38'st Stulic sv), Ramadani 6; Pierotti 5 (38'st N'Dri sv), Gandelman 5.5 (14'st Ngom 5.5), Sottil 5 (15'st Banda 5); Cheddira 5. In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Perez, Helgason, Jean, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco 5.5. Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, De Vrij 6 (15'st Akanji 7), Bastoni 6.5 (43'st Carlos Augusto sv); Luis Henrique 6.5 (24'st Diouf 6), Frattesi 6, Zielinski 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

