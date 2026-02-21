L'insegnante lo convoca per parlare del figlio genitore la picchia davanti alla scuola nel Siracusano
Un genitore ha aggredito un insegnante davanti a una scuola nel Siracusano, dopo essere stato chiamato per discutere del rendimento del figlio. La discussione si è trasformata in una colluttazione, lasciando l'insegnante ferita. La polizia ha subito intervenuto per fermare l’uomo e riportare la calma. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli altri docenti e i residenti della zona. La scena si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine.
Un'insegnante di una scuola nel Siracusano è stata picchiata dal genitore di un allievo davanti all'istituto scolastico. La docente ha ricevuto una prognosi di 5 giorni.
Pachino, insegnante aggredita da un genitore davanti alla scuolaUn insegnante è stata aggredita da un genitore davanti a una scuola di Pachino, in provincia di Siracusa, a causa di un diverbio sulla gestione di un problema scolastico.
Violenza sugli insegnanti, ancora un caso: genitore picchia maestra davanti alla scuola. Il sindaco: "Fatto inaccettabile"
Insegnante aggredita da un genitore davanti alla scuola. A Pachino, nel Siracusano. Sindaco: "E' inaccettabile"
Pachino, Aggressione all'insegnante, il sindaco Gambuzza: "Episodio inaccettabile"