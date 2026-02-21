L'insegnante lo convoca per parlare del figlio genitore la picchia davanti alla scuola nel Siracusano

Un genitore ha aggredito un insegnante davanti a una scuola nel Siracusano, dopo essere stato chiamato per discutere del rendimento del figlio. La discussione si è trasformata in una colluttazione, lasciando l'insegnante ferita. La polizia ha subito intervenuto per fermare l’uomo e riportare la calma. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli altri docenti e i residenti della zona. La scena si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine.