L' insegnamento di Alysa Liu | nello sport chi è felice vince

Alysa Liu ha dimostrato che la felicità può fare la differenza nello sport. La diciassettenne americana, vincitrice dell'oro nel pattinaggio di figura ai Giochi di Milano Cortina, ha commentato come la passione e il benessere mentale siano fondamentali per ottenere risultati. Durante la gara, ha mostrato grande sicurezza e serenità, vincendo con una performance brillante. La sua esperienza conferma che il sorriso può diventare una vera arma vincente.

La giapponese Kaori Sakamoto era la grande favorita nel pattinaggio di figura, ma per un errore ci è rimasta d'argento. Ha pianto su una panchina tutta la pressione che l'ha soffocata sul ghiaccio. Con un gesto olimpico, l'americana Amber Glenn ha allontanato i fotografi: "Lasciatela respirare". Alysa Liu, medaglia d'oro, l'aria se l'è procurata da sola. Statunitense, figlia di un emigrato cinese, a 13 anni era già campionessa Usa. Il padre, assillante, investiva nel sogno, assumeva e licenziava coach. Alysa vinceva, cresceva, ma a 16 anni si toglie i pattini. Spiega su Instagram che ha bisogno della sua adolescenza, dopo 10 anni di allenamenti e diete stressanti.