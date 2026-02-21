L’illusione sottomarina di Le Morne | quando sabbia e oceano dipingono cascate impossibili

A Le Morne, sull’isola di Mauritius, la sabbia bianca e le acque turchesi creano un'illusione sottomarina che sembra dipingere cascate impossibili. Questo fenomeno naturale affascina i visitatori, che si fermano incantati a osservare le onde che sembrano scorrere verso l’alto, riflesso di un gioco ottico unico nel suo genere. La scena si sviluppa tra le scogliere di basalto e le acque calme dell’oceano, attirando appassionati di fotografia e curiosi da tutto il mondo.

Nell’angolo sud-occidentale di Mauritius, dove l’Oceano Indiano incontra una penisola basaltica di rara bellezza, la natura mette in scena uno degli spettacoli visivi più straordinari del pianeta. Vista dall’alto, l’acqua turchese sembra precipitare in un abisso marino, trascinando con sé il fondale in una cascata sottomarina che sfida le leggi della fisica. Ma questo fenomeno che ha conquistato social media e riviste di viaggi in tutto il mondo non è ciò che appare: è un’ illusione ottica magistrale, creata dal movimento di sabbia e sedimenti lungo i pendii sommersi al largo della penisola di Le Morne.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com Quanto costa dormire dentro la suite sottomarina costruita nelle profondità dell’oceanoLa suite sottomarina del Muraka, situata nelle profondità dell'oceano alle Maldive, rappresenta un'esperienza unica nel suo genere. Caregiver: il welfare dell’illusione tra paletti impossibili e cure da un euro l’oraIl recente approvato del disegno di legge sui caregiver familiari ha suscitato diverse riflessioni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Incassi cinema, L'illusione perfetta in vetta seguito da DraculaDopo il successo in America e in altri Paesi del mondo è stato un weekend di magia anche al botteghino italiano per L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't diretto da Ruben Fleischer. Il ... ansa.it Sottomarini XXL cinesi in azione: cosa succede e cosa svela il test segretoStrani movimenti nel Mar Cinese Meridionale. Negli ultimi mesi la Marina cinese avrebbe più volte testato i suoi sottomarini senza equipaggio nei pressi dell'isola di Hainan. A rendere la vicenda ... ilgiornale.it