Liliana Resinovich la cugina a Verissimo su Visintin | ‘Diceva lascialo perdere che è matto’

Silvia Radin ha condiviso a Verissimo che Liliana Resinovich diceva di lasciar perdere Visintin perché, secondo lei, era matto. La famiglia della donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, ha voluto far conoscere le sue parole per chiarire alcuni dettagli. Radin ha anche ricordato i momenti difficili vissuti in quegli mesi. La discussione si concentra ora sulle parole di Liliana e sul suo rapporto con Visintin.

Cosa ha detto Silvia Radin a Verissimo?. Ospite di Verissimo, Silvia Radin ha ribadito la posizione della famiglia sulla morte della cugina Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. “Per noi non è stato un suicidio. Conoscevamo Liliana, sapevamo come ragionava. Era un’amante della vita”, ha dichiarato. La Procura di Trieste ha più volte sottolineato la complessità e l’articolazione delle indagini, ancora in corso dopo anni di perizie e approfondimenti tecnici. Silvia Radin ha parlato di presunti errori nelle fasi iniziali: “Dalla sera del ritrovamento sono stati fatti tanti errori, hanno inquinato le prove”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

“Cosa diceva di Visintin”. Liliana Resinovich, la rivelazione della cuginaSilvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, ha rivelato a Verissimo che le parole di Visintin hanno riaperto vecchie ferite.

È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava VisintinClaudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

Delitto Resinovich, la cugina in lacrime: “L’abbiamo da subito che non si era suicidata”

