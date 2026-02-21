Liguria furgone blu insospettabile | allarme rapimenti social

Un furgone blu senza caratteristiche evidenti ha scatenato paura tra i genitori di Ventimiglia e Bordighera. La presenza del veicolo sospetto ha alimentato voci di possibili rapimenti sui social, creando tensione tra le famiglie locali. Molti hanno segnalato di aver visto il veicolo più volte nelle zone residenziali, alimentando il timore di una minaccia concreta. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla calma. La paura si diffonde tra i residenti della zona.

Un’ondata di allarme sui social network sta tenendo con il fiato sospeso molti genitori nell’area di Ventimiglia e Bordighera, in Liguria. Circolano da giorni segnalazioni di presunti tentativi di rapimento di minori, alimentando un clima di paura che, tuttavia, non trova riscontro nelle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine. Le segnalazioni, diffuse principalmente attraverso gruppi WhatsApp e pagine Facebook locali, descrivono situazioni inquietanti che coinvolgono un furgone blu e un gruppo di adulti che avrebbero cercato di avvicinare bambini e ragazzi. La situazione è scaturita da messaggi anonimi, privi di elementi verificabili, che raccontano di episodi simili. 🔗 Leggi su Ameve.eu Due tentati rapimenti di bambini in pochi giorni: è allarme sicurezza in ItaliaDue tentativi di rapimento di bambini si sono verificati in Italia negli ultimi giorni, generando preoccupazione tra i genitori. Allarme rapimenti, cresce la preoccupazione anche a Salerno: l'appello a genitori e scuoleA Salerno si intensificano i timori per i rapimenti dopo gli ultimi tentativi di avvicinare bambini, come accaduto a Caivano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’insospettabile operaio. Trasportava cocaina nel furgone della dittaNascondeva la cocaina sul furgone della sua ditta tra i barattoli di vernice e nel deposito degli attrezzi, l’insospettabile imbianchino di 57 anni arrestato nelle scorse ore dai carabinieri della ... ilgiorno.it Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggia - Zazoom Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LIVE Maltempo a Genova, tromba marina a Pegli, vento forte ribalta un furgone: ... Fonte: https://www.z - facebook.com facebook Liguria protagonista alla Bit di Milano: riflettori su Van Dyck e sulla candidatura di Sarzana 2028 x.com