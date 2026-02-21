Liguria | Edilizia il Prezzario 2026 è un modello nazionale | costi

Il Prezzario 2026, aggiornato in Liguria, rappresenta un modello nazionale per i costi nell’edilizia. La Regione ha approvato il nuovo listino, che include anche le tariffe per i lavori di ristrutturazione nelle città più grandi, come Genova. Questa versione riflette le variazioni dei materiali e delle manodopera, influenzate dall'aumento dei prezzi nel settore. Il documento fornisce indicazioni chiare per le imprese e i enti pubblici che pianificano lavori nel prossimo anno.

Liguria: Aggiornato il Prezzario Regionale per l'Edilizia, un Modello per l'Italia. Genova – Approvato l'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere edili per il 2026, uno strumento considerato strategico per la programmazione e la realizzazione di interventi pubblici in Liguria. La decisione, formalizzata a Genova su proposta dell'assessore all'Urbanistica Marco Scajola, rappresenta il culmine di un intenso lavoro tecnico che ha coinvolto diversi attori del settore, dalle amministrazioni locali alle imprese edili. L'assessore Scajola ha sottolineato l'importanza di questo strumento, evidenziando come la Liguria si distingua a livello nazionale per la sua metodologia , basata sulla condivisione e il confronto con le parti interessate.