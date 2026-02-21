Liguria | CIA Imperia Cattaneo guida il florovivaismo da 450M€

Mariangela Cattaneo guida da anni il settore del florovivaismo in Liguria, un comparto che fattura circa 450 milioni di euro. La sua conferma alla presidenza di CIA Imperia arriva dopo un’assemblea in cui ha presentato nuovi progetti per rilanciare le colture locali, con particolare attenzione alle pratiche sostenibili. La sua esperienza si riflette anche nell’impegno di promuovere le aziende agricole della zona attraverso iniziative rivolte a giovani agricoltori. La sua leadership continua a influenzare il settore in regione.

Mariangela Cattaneo è stata confermata Presidente di CIA Agricoltori Imperia, la più importante organizzazione agricola della provincia ligure, che rappresenta quasi 9.000 iscritti. La conferma è arrivata nel corso di un’assemblea che ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’organizzazione nel tessuto socio-economico del territorio imperiese e l’urgenza di affrontare le sfide che attendono il settore primario. L’assemblea, tenutasi oggi, ha la presenza di numerose personalità politiche regionali e locali, a testimonianza del peso che CIA Imperia riveste per l’economia della Liguria. Mariangela Cattaneo, imprenditrice floricola di 62 anni, era l’unica candidata alla presidenza, e la sua riconferma segna una continuità nell’impegno dell’organizzazione a sostegno del mondo agricolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

