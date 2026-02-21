lI tour milanese di Snoop Dogg arriva al Twiga

Snoop Dogg ha scelto il Twiga Milano per il suo tour, portando spettacoli e momenti di intrattenimento nella capitale della moda. Dopo aver girato il centro di Milano, il rapper ha partecipato a eventi nelle zone più iconiche, tra cui un video girato in Corso Como e una visita al Cenacolo. Il pubblico milanese aspetta ora con entusiasmo il concerto al celebre locale sulla Baia. La serata promette di essere un grande evento musicale.

Dopo le "performance olimpiche", il video dentro la Scala, la visita al Cenacolo e una capatina alla balera dell'Ortica, il tour sotto la Madonnina di Snoop Dogg arriva al Twiga Milano. Stasera il club di via Turati accoglierà uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Snoop Dogg e French Montana si esibiranno per la prima volta insieme in Italia, condividendo lo stesso palco in una serata esclusiva. Snoop Dogg, tra i protagonisti assoluti della scena hip-hop mondiale, ha segnato un'epoca con l'album di debutto "Doggystyle" (1993), considerato una pietra miliare del West Coast rap. Con oltre 35 milioni di dischi venduti e una carriera che spazia tra musica, televisione e imprenditoria, è oggi una delle figure più influenti della cultura pop contemporanea.