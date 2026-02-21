L’hanno vinta in due Olimpiadi il papà della campionessa scomparsa commuove l’Italia
Adolfo Lorenzi ha commentato con emozione la medaglia di Federico Tomasoni, attribuendola anche a sua figlia Matilde, scomparsa a ottobre durante un allenamento. La vittoria nello skicross maschile rappresenta un momento di grande valore per la famiglia Lorenzi, che ha trovato conforto nella conquista del suo fidanzato. La presenza di Federico sul podio ha suscitato commozione tra gli appassionati di sci, rafforzando il legame tra il risultato e il ricordo di Matilde.
«La medaglia di Federico? Un pezzo è anche della nostra Matilde ». Lo dice felice Adolfo Lorenzi, papà di Matilde Lorenzi, la sciatrice azzurra di Sestriere morta nell’ottobre 2024 durante un allenamento di gigante in Val Senales, commentando l’ argento vinto dal fidanzato Federico Tomasoni nello skicross maschile. Un podio dedicato a Matilde. Pochi secondi dopo il traguardo, Federico ha mostrato il suo affetto portando con sé il ricordo di Matilde, con un disegno di un sole sul casco e un post social anticipatorio: «sarai per sempre il mio sole». Il simbolo del sole, già associato alla fondazione Matildina4Safety, è apparso sul casco indossato da Tomasoni a Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
