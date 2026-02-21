L’ex principe Andrea e gli Epstein files Friedman | Molti temono che parli

L’ex principe Andrea è coinvolto negli Epstein files, documenti segreti che rivelano dettagli sconvolgenti su relazioni e incontri riservati. Secondo Friedman, molti temono che possa rivelare informazioni compromettenti, alimentando sospetti e polemiche. Gli archivi nascondono conversazioni e incontri che collegano figure di alto profilo. La pubblicazione di questi file potrebbe scuotere ulteriormente l’opinione pubblica e riaccendere il dibattito sulle responsabilità di personaggi influenti. La questione resta aperta e al centro dell’attenzione.

Roma, 21 febbraio 2026 – "Gli Epstein files sono una delle pagine più oscure della storia degli Stati Uniti e Donald Trump ne è l'epicentro". Sono durissime le considerazioni avanzate dal giornalista e scrittore statunitense, Alan Friedman, a proposito dello scandalo, che ogni giorno si amplia, legato ai file dell'ex finanziere Jeffrey Epstein. Un caso che nelle scorse ore ha registrato l'arresto dell'ex principe Andrew Mountbatten-Windso r, un'azione senza precedenti per un membro del suo rango della casa reale – seppur privato di tutti i titoli – e tuttora ottavo sulla carta nella linea di successione per diritto di sangue. Gli Epstein files rivelano che Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di Carlo, avrebbe passato informazioni riservate del governo a Jeffrey Epstein. L'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio. Interrogato per 12 ore e rilasciato, l'ex principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein, è ora a piede libero. Ma le indagini sul suo conto proseguono. L'accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra. L'ex principe Andrea è stato arrestato (per poi essere rilasciato dodici ore dopo) nella sua residenza di Wood Farm, a Sandringham con l'accusa di «misconduct in Public Office», che equivale al nostro abuso di ufficio, nell'ambito di un'indagine.