L’ex pg della Cassazione Salvi rivendica una scelta di chiarezza nel caso Palamara

L’ex procuratore generale della Cassazione, Salvi, ha spiegato di aver scelto di sostenere il No al referendum, dopo aver dedicato decenni alla magistratura. Durante un’intervista, ha affermato di voler portare avanti una posizione chiara e trasparente, anche se questo gli ha causato critiche. Salvi ha ricordato che il suo impegno si basa su convinzioni personali e che non intende arretrare. La sua decisione si inserisce nel dibattito pubblico in corso.

Al direttore - Il monito del presidente Mattarella non sembra molto seguito. Per il mio impegno da magistrato in pensione per il No al referendum mi ritrovo indicato come – addirittura – una delle cause della crisi della giustizia. Vecchie questioni già ampiamente discusse, che riguardano l'azione disciplinare, vengono riprese per delegittimare le mie posizioni. Le informazioni fornite sono incomplete e non corrette. La Procura generale si trovò improvvisamente a dover esaminare oltre 60 mila conversazioni delle chat di Palamara, trasmesse dalla Procura della Repubblica di Perugia senza alcun filtro, una massa di informazioni senza capo né coda.