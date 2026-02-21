Lewis Hamilton | Per un attimo ho dimenticato chi ero Questa sarà una stagione infernale

Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio sui social, spiegando di aver avuto un momento di crisi durante la stagione. La causa è la pressione costante e le sfide impreviste in pista. Ha scritto di aver dimenticato chi fosse e ha promesso di affrontare le difficoltà con determinazione. Hamilton ha anche fatto appello ai tifosi e alla squadra, chiedendo loro di rimanere vicini. La sua comunicazione fa capire quanto sia difficile mantenere la concentrazione in un’annata complicata.

