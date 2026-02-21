Levante a Sanremo 2026 per la sua consacrazione da cantautrice e le parole sull'Eurovision

Da fanpage.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Levante sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Sei tu": l'esordio nel 2020 con Tikibombom e le polemiche sulla possibile partecipazione all'Eurovision Song Contest.🔗 Leggi su Fanpage.it

Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023.

Sanremo 2026, dopo Levante un altro Big rifiuta l’EurovisionLevante ha deciso di non partecipare all’Eurovision, confermando il rifiuto annunciato di recente.

LEVANTE a Sanremo 2026 con il brano 'Sei Tu'

Video LEVANTE a Sanremo 2026 con il brano 'Sei Tu'
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sei tu di Levante – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Levante a Sanremo 2026: Calcolo ogni variabile, ma resto divisiva; Levante torna a Sanremo con una canzone sull'innamoramento: Andrò nuda; Levante a Sanremo 2026 con Sei tu: testo e significato.

levante a sanremo 2026Levante, a Sanremo Sei tu a scegliere di mostrarti vulnerabileQuesta è la terza volta che l'artista siciliana si presenta all'Ariston. Il suo debutto è stato con Tikibombom, nel 2020 ... iodonna.it

Sanremo 2026: il testo e il significato di 'Sei tu', la canzone di LevanteLa canzone di Levante a Sanremo 2026 racconta un amore che sconvolge e trasforma, capace di prendere il controllo di corpo e pensieri. Il testo, intimo e diretto, descrive l’innamoramento come ... notizie.it