Lettera e spirito del quesito Il Sì il No e i difetti della comunicazione
Il referendum si avvicina e ancora non si conosce l’esito. Le opinioni si scontrano tra chi sostiene il Sì e chi preferisce il No. Molti cittadini si confrontano sui social e nelle piazze, ma spesso le discussioni sono confuse e poco chiare. La comunicazione tra le parti risulta a volte troppo frammentata, generando dubbi e incertezze. Tra un mese sapremo quale scelta prevale, ma nel frattempo il dibattito continua.
Sapremo tra un mese come andrà il referendum. Mi auguro che a vincere sia il Sì, ma sento crescere un certo timore che le cose possano andare diversamente. Da che cosa dipende questo mio timore? Non dai sondaggi, che in questo momento sono ancora poco attendibili, e nemmeno dalle ragioni dell’uno e dell’altro schieramento, bensì dalla strategia comunicativa da parte del fronte che mi sta più a cuore. I fautori del No si presentano appassionati, pensosi, risentiti, preoccupati per le sorti della democrazia italiana, possono contare sull’appoggio discreto quasi non detto ma determinatissimo della Conferenza episcopale italiana, non disdegnano il ricorso sistematico alla menzogna o alla delegittimazione morale e politica di coloro che voteranno Sì (Gratteri docet), fanno di tutto per tenere lontana la discussione dalla cosa stessa, ossia il quesito referendario.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Referendum, cambia il quesito sulla giustizia: la Cassazione dà ragione ai giuristi della raccolta firme. Si riapre la partita sulla data del voto?La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.
Scandalo Epstein, Starmer perde anche il capo della comunicazione. Si dimette l’ambasciatrice della Norvegia in GiordaniaKeir Starmer si trova di nuovo sotto pressione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Equivoci da rimuovere sul referendum; Gli Ingredienti quaresimali per una buona Pasqua. La lettera del vescovo Palumbo alla comunità diocesana.; Tajani, l'Italia sarà come osservatore alla riunione del Board of peace; Tajani e il board per Gaza: Zero alternative a Trump. Non andiamo contro la Costituzione.
Lettera e spirito del quesito. Il Sì, il No e i difetti della comunicazioneSe dal fronte del No i fautori si presentano appassionati e preoccupati, con un frequente ricorso alla menzogna o alla deligittimazione morale e politica, i sostenitori del Sì preferiscono rimanere pi ... ilfoglio.it
Viaggio tra storia, lettere e arti con le Domeniche a Santo SpiritoConsiderati il gradimento, l’interesse e l’importante riscontro in termini di presenze, registrati dalla scorsa prima iniziativa – ha affermato Michele Vittori, sindaco di Cingoli – ne presentiamo ... ilrestodelcarlino.it
"L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra c - facebook.com facebook
Nouvelle Vague è la lettera d'amore per il Cinema, firmata Richard Linklater. È la storia di Godard nel momento in cui gira “Fino all’ultimo respiro”, raccontata nello stile e nello spirito con cui Godard ha realizzato quel capolavoro. Dal 5/3 in sala con Lucky Red x.com