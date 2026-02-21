Lettera e spirito del quesito Il Sì il No e i difetti della comunicazione

Il referendum si avvicina e ancora non si conosce l’esito. Le opinioni si scontrano tra chi sostiene il Sì e chi preferisce il No. Molti cittadini si confrontano sui social e nelle piazze, ma spesso le discussioni sono confuse e poco chiare. La comunicazione tra le parti risulta a volte troppo frammentata, generando dubbi e incertezze. Tra un mese sapremo quale scelta prevale, ma nel frattempo il dibattito continua.

Sapremo tra un mese come andrà il referendum. Mi auguro che a vincere sia il Sì, ma sento crescere un certo timore che le cose possano andare diversamente. Da che cosa dipende questo mio timore? Non dai sondaggi, che in questo momento sono ancora poco attendibili, e nemmeno dalle ragioni dell’uno e dell’altro schieramento, bensì dalla strategia comunicativa da parte del fronte che mi sta più a cuore. I fautori del No si presentano appassionati, pensosi, risentiti, preoccupati per le sorti della democrazia italiana, possono contare sull’appoggio discreto quasi non detto ma determinatissimo della Conferenza episcopale italiana, non disdegnano il ricorso sistematico alla menzogna o alla delegittimazione morale e politica di coloro che voteranno Sì (Gratteri docet), fanno di tutto per tenere lontana la discussione dalla cosa stessa, ossia il quesito referendario.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum, cambia il quesito sulla giustizia: la Cassazione dà ragione ai giuristi della raccolta firme. Si riapre la partita sulla data del voto?La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.

Scandalo Epstein, Starmer perde anche il capo della comunicazione. Si dimette l’ambasciatrice della Norvegia in GiordaniaKeir Starmer si trova di nuovo sotto pressione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.