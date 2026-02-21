letizia di spagna la gonna in tartan che ha copiato a kate middleton

Letizia di Spagna ha scelto una gonna tartan durante una visita a un calzaturificio di Pedro Garcia, attirando l’attenzione degli osservatori. Il motivo a quadri scozzese, molto popolare tra le celebrità, sembra aver ispirato anche il suo abbigliamento. La sovrana ha abbinato il capo a una camicia bianca, creando un look semplice ma elegante. La scelta di Letizia ha suscitato commenti sui social, dove molti hanno notato somiglianze con le mise di Kate Middleton.

Sempre più teste coronate cedono al fascino del tartan, il tradizionale motivo scozzese a quadri. L’ultima in ordine di tempo è la Regina Letizia, che ha indossato una gonna con questo pattern in occasione della visita ad un calzaturificio di Pedro Garcia. Solo qualche mese fa, un’altra amatissima Principessa aveva puntato sulla stessa trama: Kate Middleton. Il look tartan di Letizia di Spagna. Letizia di Spagna non smette mai di stupire: visitando uno stabilimento della maison di calzature Pedro Garcia, che ha da poco celebrato il suo primo centenario, l’ex giornalista ha rubato la scena con un look discreto ed elegante, che ha ricordato per alcuni versi quelli sfoggiati in passato dalla Principessa Kate Middleton. 🔗 Leggi su Dilei.it

