L’estetica del frammento Prima del pixel digitale

Negli ultimi anni l’estetica del pixel e della frammentazione digitale è diventata familiare nel linguaggio visivo contemporaneo. Schermi, immagini scomposte e griglie modulari fanno parte della quotidianità visiva di intere generazioni. Ma la scomposizione dell’immagine non nasce con il digitale. In Irpinia, già negli anni Novanta, Maurizio Galasso avviava una ricerca pittorica basata sulla frammentazione modulare della superficie. Un percorso che avrebbe poi trovato una definizione nel termine “Pixelart Pittorica”, intesa non come imitazione del linguaggio informatico, ma come sviluppo interno alla tradizione della pittura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

