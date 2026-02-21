L’Eredità – Sfida tra giganti pagelle 20 febbraio | Totti battutista nato 8 Verdone conquista la scena 9
Il 20 febbraio, L’Eredità – Sfida tra giganti ha mostrato come Francesco Totti si sia dimostrato un battutista nato, mentre Carlo Verdone ha conquistato la scena con un punteggio elevato. La puntata in prima serata ha visto la partecipazione di ospiti celebri, pronti a sfidarsi tra giochi e aneddoti. Totti ha divertito con le sue battute, mentre Verdone ha lasciato il segno con la sua presenza. La trasmissione ha coinvolto il pubblico con momenti di intrattenimento.
L'Eredità approda in prima serata con L'Eredità – Sfida tra Giganti. Nella prima puntata in onda il 20 febbraio tanti ospiti straordinari, da Carlo Verdone a Francesco Totti, pronti a giocare con i concorrenti, divertirsi, ma anche raccontare aneddoti e intrattenere il pubblico. Padrone di casa impeccabile Marco Liorni, perfetto nel suo ruolo, capace di dosare alla perfezione ironia e autorevolezza. L'obiettivo? Celebrare i vent'anni del format con la Ghigliottina, riportando in gioco i concorrenti che hanno vinto di più nel corso delle edizioni in una sfida fra campioni ancora più emozionante.
Ma come In viaggio con papà! " interrompe Carlo Verdone, con la sua tipica espressione incredula. È lui a scuotere la serata speciale de L’Eredità, la famosa Sfida tra giganti, andata in onda su Rai 1. In studio ci sono due veri volti di Roma: Verdone, che ha r - facebook.com facebook
