L’Eredità – Sfida tra giganti pagelle 20 febbraio | Totti battutista nato 8 Verdone conquista la scena 9

L’Eredità approda in prima serata con L’Eredità – Sfida tra Giganti. Nella prima puntata in onda il 20 febbraio tanti ospiti straordinari, da Carlo Verdone a Francesco Totti, pronti a giocare con i concorrenti, divertirsi, ma anche raccontare aneddoti e intrattenere il pubblico. Padrone di casa impeccabile Marco Liorni, perfetto nel suo ruolo, capace di dosare alla perfezione ironia e autorevolezza. L’obiettivo? Celebrare i vent’anni del format con la Ghigliottina, riportando in gioco i concorrenti che hanno vinto di più nel corso delle edizioni in una sfida fra campioni ancora più emozionante.🔗 Leggi su Dilei.it

