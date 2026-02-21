L’Eredità – Sfida tra Giganti | le anticipazioni i campioni e gli ospiti in gara oggi

L’Eredità – Sfida tra Giganti ha visto una sfida accesa tra i concorrenti, motivati dal premio in palio. La causa del confronto è stata la vittoria di un premio speciale assegnato al miglior giocatore della giornata. Durante la puntata, i partecipanti hanno risposto a domande di cultura generale e affrontato giochi di abilità. Ospiti e campioni si sono sfidati in un’atmosfera tesa e coinvolgente, con i telespettatori che seguono con interesse ogni momento.

L’Eredità – Sfida tra Giganti: le anticipazioni, i campioni, i concorrenti, i giochi e gli ospiti in gara oggi, 21 febbraio. L’Eredità – Sfida tra Giganti è uno speciale del celebre game show condotto da Marco Liorni che sbarca in prima serata con due imperdibili puntate, il 20 e il 21 febbraio 2026 alle ore 21.30. Si tratta di due puntate speciali con tante novità ed un’atmosfera tensiva pensate per festeggiare il ventennale del gioco finale della Ghigliottina. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, concorrenti, campioni e ospiti. Per l’occasione, il programma proporrà una sfida senza precedenti: sei tra i campioni più vincenti, più volte arrivati alla ghigliottina, tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova, dando vita a uno spettacolo che unisce competizione, intrattenimento e memoria televisiva. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi sono i campioni che giocheranno a L’Eredità Sfida Tra Giganti e gli ospiti: le puntate su Rai1 con Marco LiorniMarco Liorni conduce le puntate speciali di L’Eredità, trasmesse venerdì 20 e sabato 21 febbraio su Rai 1, a causa delle celebrazioni per i 30 anni del game show.

