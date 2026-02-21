L' Eredità il finto ritiro in lacrime di Gabriella | esplode il caso
Nel gioco delle parole e dei loro legami, il gioco - soprattutto - della Ghigliottina, nel regno di Marco Liorni su Rai 1, ovvero L'Eredità – il game-show campione di ascolti, sera dopo sera, ormai da anni – la puntata di venerdì 20 febbraio ha regalato un colpo di scena inatteso. Una sorpresa che rispondeva al nome di Gabriella. La concorrente di Asti, protagonista delle due serate precedenti durante le quali aveva portato a casa un bottino complessivo paria a 260mila euro, aveva infatti annunciato il ritiro tra le lacrime. "Credo sia giusto lasciare il posto a qualcun altro". Queste le sue parole.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
