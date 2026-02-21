L’epoca del sé | come l’individualismo estremo sta ridefinendo le relazioni umane

L’aumento dell’individualismo ha portato molte persone a mettere al primo posto il proprio successo. La forte focalizzazione sull’autonomia ha modificato il modo di relazionarsi tra amici e colleghi. Sempre più spesso, gli individui preferiscono dedicarsi alle proprie passioni senza coinvolgere gli altri. Questa tendenza si riflette anche nelle scelte di vita e nelle attività quotidiane, riducendo le occasioni di confronto diretto. La conseguenza è una società sempre più centrata su sé stessa.

© Nonewsmagazine.com - L’epoca del sé: come l’individualismo estremo sta ridefinendo le relazioni umane

Viviamo in un tempo che celebra l’individuo come mai prima nella storia dell’umanità. Un’epoca in cui la realizzazione personale è diventata imperativo culturale, sociale ed economico. Eppure, proprio mentre costruiamo con cura le nostre identità uniche, mentre affermiamo con forza la nostra autonomia, qualcosa di essenziale sembra sfilacciarsi: il legame con l’altro, il senso di appartenenza che per millenni ha tenuto insieme le comunità umane. La domanda che emerge con urgenza è se questa esaltazione dell’io rappresenti un’evoluzione naturale della civiltà o se stia producendo una solitudine di massa mascherata da libertà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com Relazioni e adolescenti, Lancini: "Occorre meno individualismo"Matteo Lancini denuncia un aumento delle difficoltà degli adolescenti, causato da un eccesso di individualismo nella società. Stop all’etanolo: il “try january” sta ridefinendo le nuove tendenze sul consumo dell’alcolIl movimento “Try January” sta portando a una riflessione sul consumo di alcol, promuovendo alternative senza etanolo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scrivere di sé potrà salvare la letteratura?; Che cosa dice davvero la sentenza sul risarcimento alla Sea Watch di Carola Rackete; La nostalgia per il mondo di Dawson (e per l’ultima adolescenza analogica) - di Ilaria Gaspari; Ho inseguito per quarant'anni la slitta di uno scultore del Settecento. Se l'avessi avuta la mia collezione sarebbe stata completa. Ivo Baldisseri e la passione per un mondo ormai finito. Quanto si guadagna facendo l’influencer? «L’economia del sé», lavoro dei sogni degli italianiLa caustica Guia Soncini l’ha ribattezzata L’economia del sé (sottotitolo: «Breve storia dei nuovi esibizionismi», Feltrinelli, 2022): «Noi altri mortali pensiamo più o meno tutti che un giorno ... corriere.it SERGIO MATTARELLA: “Scegliere il Volontariato significa scegliere l'essere umano. I Volontari sono campioni di umanità. In un'epoca di individualismo, i Volontari si muovono con altruismo, aprendo speranze e assicurando diritti, offrendo calore umano. Cur - facebook.com facebook