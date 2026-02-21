L' episodio arbitrale decisivo nella sfida tra Juventus e Como
Un episodio decisivo durante la partita tra Juventus e Como ha scatenato polemiche. Un'azione contestata dall’arbitro ha portato a un calcio di rigore favorevole al Como, contribuendo al risultato finale di 0-2. La decisione ha diviso tifosi e analisti, alimentando discussioni sulle scelte arbitrali in campionato. La partita si è infiammata dopo l’episodio, che ha influenzato l’andamento dell’incontro. La tensione tra le due squadre è cresciuta nel secondo tempo.
All’Allianz Stadium la 26ª giornata della Serie A 202526 ha visto una moviola sulla sfida tra Juventus e Como, conclusa 0-2 a favore della formazione ospite. L’arbitro designato è stato Doveri, la cui gestione ha suscitato osservazioni nell’analisi post partita, pur non alterando l’esito finale dell’incontro e le decisioni principali rimarcate dagli addetti ai lavori. Nel primo tempo il Como ha lamentato un tocco sospetto di Kelly nell’area di rigore, mentre Luca Marelli ha confermato la regolarità dell’intervento. L’esito del contatto è stato quindi considerato legittimo dall’analista incaricato di valutare le situazioni di campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
