L’ente che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein pagherà fino a trentacinque milioni di dollari di risarcimento per le vittime

L’ente che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein verserà fino a 35 milioni di dollari in risarcimenti alle vittime. La decisione arriva dopo una causa legale intentata contro due ex collaboratori dell’imprenditore, Darren Indyke e Richard Kahn, accusati di aver favorito comportamenti illeciti. Il pagamento mira a risarcire le persone coinvolte in accuse di abusi e sfruttamento. La cifra rappresenta uno degli accordi più significativi in questo settore. Si attende ora il via libera ufficiale dell’accordo.

L’ente legale che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein ha concordato il pagamento di un risarcimento da decine di milioni di dollari a beneficio di un gruppo di persone che aveva intentato una causa collettiva contro due ex collaboratori del consulente finanziario: il suo ex avvocato personale, Darren Indyke, e il suo ex commercialista, Richard Kahn. I due sono anche co-esecutori testamentari del criminale, morto suicida in carcere nel 2019. L’ente aveva già versato oltre centosettanta milioni di dollari a decine di vittime, in diversi procedimenti. Stando all’accusa, i due avrebbero partecipato attivamente al sistema di sfruttamento di donne e ragazze, spesso minorenni, creato da Epstein a fini sessuali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Truffa da 30 milioni all’ente che gestisce Duomo di Firenze, Battistero e Campanile di Giotto: 9 fermiUna maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'ente che gestisce il Duomo di Firenze, il Battistero e il Campanile di Giotto, ha portato all'arresto di nove persone.

