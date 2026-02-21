Leccese incontra l’ambasciatrice della Costa d’Avorio | Rafforzare rapporti per consolidare percorsi di integrazione

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato l’ambasciatrice della Costa d’Avorio in Italia, S., per discutere di possibili collaborazioni. La visita si è concentrata sulla volontà di rafforzare i legami tra le due comunità e promuovere iniziative condivise. Durante l’incontro, sono stati analizzati progetti di integrazione e scambi culturali. Le discussioni si sono svolte in un clima di collaborazione, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di collaborazione.

Visita ufficiale a Palazzo di Città di S.E. Nogozene Bakayoko: focus su dialogo, integrazione e attività consolari per la comunità ivoriana residente a Bari Il sindaco di Bari Vito Leccese e la vicesindaca Giovanna Iacovone hanno ricevuto a Palazzo di Città l'ambasciatrice della Repubblica della Costa d'Avorio in Italia, S.E. Nogozene Bakayoko, giunta nel capoluogo pugliese nell'ambito di una serie di appuntamenti istituzionali in diverse città italiane per incontrare le comunità ivoriane presenti sul territorio nazionale. "Spesso diciamo che a Bari nessuno è straniero - ha dichiarato il sindaco Leccese -.