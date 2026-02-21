Lecce ko | Inter sblocca il match nel finale con Mkhitaryan e Akanji

Lecce perde contro l’Inter perché i nerazzurri trovano il vantaggio negli ultimi minuti grazie a Mkhitaryan e Akanji, entrambi subentrati dalla panchina. La squadra di casa resiste per 75 minuti, ma poi l’Inter sblocca il risultato con due reti rapide. La partita si decide nel finale, quando i cambi portano nuova energia alla squadra ospite. Gli ultimi minuti vedono l’Inter dominare e segnare le reti decisive.

Lecce freno all’Inter per 75 minuti, poi decidono Mkhitaryan e Akanji. Il Lecce ha ceduto il passo all’Inter per 2-0 sabato 21 febbraio 2026, in una sfida combattuta ma che ha i nerazzurri trovare la via del gol solo nel finale, grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji, entrambi subentrati dalla panchina. La partita, disputata allo stadio Via del Mare, ha i salentini opporre una strenua resistenza per tre quarti di gara, prima di capitolare sotto i colpi di una squadra più solida e capace di sfruttare al meglio le occasioni. La sconfitta, seppur arrivata contro un avversario di chiara superiorità, lascia inevitabilmente un po’ di rammarico al Lecce, che ha dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini chiave, Gaspar, costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio già nei primi minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inter, il campionato sorride a Chivu: vittoria a Lecce con Mkhitaryan e AkanjiL'Inter ottiene una vittoria importante a Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, entrambi subentrati nel secondo tempo.

L'Inter espugna Lecce nella ripresa con Mkhitaryan e Akanji e consolida il primatoMkhitaryan e Akanji hanno segnato nella ripresa, permettendo all'Inter di vincere a Lecce e rafforzare la leadership in classifica.

