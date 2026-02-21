Lecce-Inter sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Altra vittoria con clean sheet per i nerazzurri
L’Inter affronta il Lecce al Via del Mare sabato 21 febbraio alle 18:00, perché vuole riscattare la sconfitta in Champions contro il BodoGlimt. I nerazzurri puntano a conquistare tre punti e mantenere alta la serie di vittorie con porta inviolata. Il match mette in palio punti importanti per la classifica di Serie A. Entrambe le squadre cercano un risultato positivo, con attenzione a non perdere terreno in campionato.
L’Inter fa visita al Lecce al Via del Mare per la 26esima giornata di Serie A con l’obiettivo di mettersi subito alle spalle il ko in Champions contro il BodoGlimt. I nerazzurri tornano a focalizzarsi sul campionato, dove hanno allungato grazie a una serie di 6 vittorie consecutive, l’ultima delle quali molto discussa sulla Juve.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lecce-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheLecce–Inter è un testa-coda che promette intensità: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce sabato 21 febbraio 2026 alle 18:00, per la 26a giornata. I salentini sono 17° con 24 ... sport.virgilio.it
