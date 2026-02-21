Lecce Inter LIVE 0-2 | corner perfetto di Dimarco e Akanji raddoppia

Dimarco e Akanji hanno segnato i due gol che hanno portato l’Inter alla vittoria contro il Lecce. La rete di Dimarco è arrivata da un corner preciso, mentre Akanji ha sfruttato un errore difensivo avversario. La partita si è giocata al Via del Mare davanti a un pubblico appassionato. I nerazzurri hanno mostrato solidità in difesa e precisione in attacco. I tifosi del Lecce seguono con attenzione il cammino della squadra in questa stagione.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d'Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 88? – Ammonito Bastoni, era diffidato, salterà il derby e tornerà con il Genoa. LECCE-INTER 0-0 LIVE MATCH 70' - Crossa Bastoni, ci mette la testa Frattesi ma non inquadra la porta. Poi rimane a terra per un colpo subito da Tiago Gabriel. 69' - Escono Thuram ... Lecce–Inter has kicked off Lecce-Inter è cominciata