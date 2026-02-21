Lecce Inter LIVE 0-0 | Pio Esposito impegna Falcone in angolo!

Pio Esposito crea pericolo sulla fascia destra e costringe Falcone a deviare in angolo. La partita tra Lecce e Inter si gioca alle 18 al Via del Mare, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica. Il match si accende subito con azioni veloci e pressing intenso, coinvolgendo i tifosi presenti allo stadio. La sfida prosegue senza reti, ma le occasioni non mancano. I giocatori si concentrano su ogni dettaglio per cambiare il risultato.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d’Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 30? – Pio Esposito impegna Falcone in angolo! 24? – Pio Esposito e Thuram vicinissimi al vantaggio! 18? – Punizione insidiosa di Dimarco, Thuram gira di testa a lato 10? – Luis Henrique vicinissimo al vantaggio! Ammonito De Vrij 1? – Thuram subito pericoloso! Cambio immediato nel Lecce, Siebert per Gaspar Partiti al Via del Mare! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito uomo della Provvidenza, salentini a viso aperto ma non basta. Ancora un super Falcone VOTILe pagelle di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A 202526, analizzano le prestazioni dei protagonisti.

Diretta gol Serie A LIVE: Pio Esposito sblocca Inter LecceSegui la Diretta Gol della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronache e moviola delle partite, tra cui Inter Lecce, Napoli Parma, Verona Bologna e Como Milan.

Inter Lecce 1-0: Pio Esposito firma lo SCUDETTO

