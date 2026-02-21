Lecce Inter LIVE 0-0 | Frattesi si divora la rete del vantaggio su servizio di Luis Henrique!

Frattesi perde un'occasione importante per il vantaggio, sbagliando un tiro a porta vuota su assist di Luis Henrique. La partita tra Lecce e Inter termina senza reti, mentre i padroni di casa cercano di sfruttare le occasioni create. Il match si gioca al Via del Mare, dove i tifosi attendono una svolta. La sfida si conferma equilibrata, con entrambe le squadre che tentano di trovare il gol decisivo. La partita continua a tenere alta la tensione.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d’Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 39? – Frattesi si divora la rete del vantaggio su servizio di Luis Henrique! 36? – Iniziativa di Thuram a sinistra, Falcone disinnesca Pio Esposito in angolo 30? – Pio Esposito impegna Falcone in angolo! 24? – Pio Esposito e Thuram vicinissimi al vantaggio! 18? – Punizione insidiosa di Dimarco, Thuram gira di testa a lato 10? – Luis Henrique vicinissimo al vantaggio! Ammonito De Vrij 1? – Thuram subito pericoloso! Cambio immediato nel Lecce, Siebert per Gaspar Partiti al Via del Mare! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

