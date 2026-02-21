Lecce-Inter le pagelle | Chivu la vince con i cambi

Chivu ha deciso la partita tra Lecce e Inter con i cambi tattici. La squadra giallorossa ha resistito per settantacinque minuti, ma un episodio su azione d’angolo ha aperto le difese. I cambi dell’allenatore nerazzurro hanno portato nuova energia e hanno spostato gli equilibri sul campo. La partita si è accesa nel finale, quando l’Inter ha trovato il gol decisivo. La gara si è conclusa con un risultato che rispecchia gli sforzi delle due squadre.

Il muro giallorosso tiene settancinque minuti. È servito l'episodio – su azione d'angolo – a sbloccare la gara del Via del Mare. Lecce-Inter finisce all'inglese per gli ospiti: le pagelle della capolista. Sommer 6: pomeriggio tranquillo: il Lecce non impegna mai seriamente lo svizzero.