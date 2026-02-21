Lecce-Inter il pronostico | Chivu prova subito a cancellare Bodo

Luca Chivu cerca di cancellare la sconfitta contro il Bodo con la sua prima partita da titolare. La squadra nerazzurra torna a giocare in campionato dopo l’eliminazione in Champions League, senza il capitano infortunato. Al Via del Mare, i giocatori sono determinati a riscattarsi e si affidano alla coppia Esposito-Thuram per cercare punti importanti. La sfida si prospetta intensa e ricca di emozioni.

I nerazzurri tornano in campo dopo il ko di Champions e si presentano al Via del Mare senza il capitano infortunato: pronta la coppia Esposito-Thuram Dimenticare subito la brutta sconfitta di Champions nella sfida di andata dei playoff contro il Bodo e riprendere subito la corsa scudetto dopo che il vantaggio sul Milan è salito a +7: è questo l'ordine di Chivu in attesa del possibile ribaltone in Europa. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Inter in programma sabato 21 febbraio alle ore 18. La trasferta di Champions in Norvegia è stata negativa sotto tutti i punti di vista per Chivu che oltre a perdere la partita (3-1 per il Bodo) ha anche dovuto sopportare il ko di Lautaro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lecce-Inter si gioca in un momento difficile per gli ospiti, ancora scossi dalla sconfitta in Champions.

Bodo Glimt-Inter, Chivu non può fallire l'obiettivo ottavi: il pronosticoChivu deve portare l'Inter oltre il Bodo Glimt, perché la squadra nerazzurra rischia di uscire dalla Champions League se non supera questa fase preliminare.

