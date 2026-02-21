Lecce-Inter il pronostico | Chivu prova subito a cancellare Bodo
Luca Chivu cerca di cancellare la sconfitta contro il Bodo con la sua prima partita da titolare. La squadra nerazzurra torna a giocare in campionato dopo l’eliminazione in Champions League, senza il capitano infortunato. Al Via del Mare, i giocatori sono determinati a riscattarsi e si affidano alla coppia Esposito-Thuram per cercare punti importanti. La sfida si prospetta intensa e ricca di emozioni.
I nerazzurri tornano in campo dopo il ko di Champions e si presentano al Via del Mare senza il capitano infortunato: pronta la coppia Esposito-Thuram Dimenticare subito la brutta sconfitta di Champions nella sfida di andata dei playoff contro il Bodo e riprendere subito la corsa scudetto dopo che il vantaggio sul Milan è salito a +7: è questo l'ordine di Chivu in attesa del possibile ribaltone in Europa. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Inter in programma sabato 21 febbraio alle ore 18. La trasferta di Champions in Norvegia è stata negativa sotto tutti i punti di vista per Chivu che oltre a perdere la partita (3-1 per il Bodo) ha anche dovuto sopportare il ko di Lautaro.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lecce-Inter, il pronostico: Chivu prova subito a cancellare Bodo. Lautaro ko, tocca a PioLecce-Inter si gioca in un momento difficile per gli ospiti, ancora scossi dalla sconfitta in Champions.
Bodo Glimt-Inter, Chivu non può fallire l'obiettivo ottavi: il pronosticoChivu deve portare l'Inter oltre il Bodo Glimt, perché la squadra nerazzurra rischia di uscire dalla Champions League se non supera questa fase preliminare.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Lecce-Inter quote analisi 26ª giornata Serie A; Lecce-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Lecce-Inter, notte di battaglia al Via del Mare: il pronostico; Lecce-Inter 21 febbraio 2026.
Lecce-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Lecce-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto della sfida valida per il 26° turno di campionato. calciomercato.com
Lecce-Inter, il pronostico: Chivu prova subito a cancellare Bodo. Lautaro ko, tocca a PioPronostico Lecce-Inter quote analisi statistiche precedenti 26ª giornata Serie A in programma al Via del Mare sabato 21 febbraio alle ore 18 ... gazzetta.it
Lecce-Inter, Sky o Dazn Dove vederla in streaming e in tv x.com
L'Inter si prepara a scendere di nuovo in campo, domani alle 18 contro il Lecce Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro, Calhanoglu e Barella: secondo Sky Sport, questo dovrebbe essere l'11 titolare per affrontare la squadra salentina In difesa torna - facebook.com facebook