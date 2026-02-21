Lecce-Inter | formazioni ufficiali orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

L'Inter ha deciso di schierare la formazione titolare per affrontare il Lecce, dopo aver perso punti contro il Como. La squadra nerazzurra cerca di recuperare terreno in classifica, puntando a consolidare il primato. I giocatori si preparano a scendere in campo alle ore 18:00, in diretta su TV e streaming. I tifosi attendono con ansia questa sfida decisiva per il campionato. La partita si gioca allo stadio di Lecce, con molti occhi puntati sui protagonisti in campo.

L'Inter, dopo il passo falso dal Milan con il Como, punta ad allungare in classifica, per poter blindare il prima possibile il discorso scudetto. Nella gara valida per la 26a giornata, i nerazzurri hanno in programma la trasferta a Lecce, che arriva da due vittorie consecutive. I ragazzi di Chivu hanno fornito una prova opaca in Champions League contro il Bodo, perdendo anche Lautaro Martinez per infortunio. Pio Esposito, che è andato a segno nelle ultime due uscite, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Di seguito i dettagli della gara. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Lecce-Inter: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie AL'Inter cerca di riscattarsi dopo il pareggio contro il Como, sperando di consolidare la posizione in classifica.

Inter-Pisa: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie AL’Inter affronta il Pisa nella 22ª giornata di Serie A.

Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.