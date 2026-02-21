Lecce Inter e il dominio dei corner | i nerazzurri sono i re d’Europa

Lecce Inter ha dominato i corner durante la partita al Via del Mare, con i nerazzurri che hanno conquistato 12 calci d’angolo. La squadra di Chivu ha mostrato grande efficacia sulle palle inattive, mettendo in difficoltà gli avversari e creando diverse occasioni da rete. La capacità di sfruttare questi momenti si è rivelata decisiva nel risultato finale. La prestazione evidenzia la forza dei nerazzurri nelle situazioni di palla ferma.

Inter News 24 Lecce Inter e il dominio dei corner: la squadra di Chivu si conferma letale sulle palle inattive durante la sfida del Via del Mare. La sfida di campionato tra Lecce Inter ha certificato uno strapotere tattico che valica i confini nazionali per imporsi con forza in tutto il continente. La formazione guidata da Christian Chivu, tecnico rumeno ex difensore di caratura internazionale noto per la sua visione di gioco moderna e l'attenzione alla fase difensiva, ha dato una prova di forza straordinaria nel saper sfruttare ogni singolo episodio. Nonostante l'organizzazione tattica impressa al club salentino da Eusebio Di Francesco, allenatore pescarese celebre per la sua predilezione per un calcio propositivo e coraggioso, i meneghini hanno scardinato il match proprio attraverso la loro arma più affilata: i calci d'angolo.

Inter-Lecce 1-0: il gol di PIO ESPOSITO FA IMPAZZIRE Francesco REPICE in radiocronaca

