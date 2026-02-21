Lecce-Inter Chivu schiera la coppia d' attacco | sorpresa in mediana!

Chivu decide di schierare la coppia d’attacco, sorprendendo con una mossa inaspettata. La partita tra Lecce e Inter si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con i nerazzurri pronti a rispondere alla sconfitta precedente. La sorpresa riguarda anche la mediana, dove l’allenatore ha scelto di inserire un elemento nuovo. I tifosi sono curiosi di vedere se questa strategia porterà risultati concreti in campo.

la sfida tra lecce inter si presenta come un banco di prova decisivo, con una Inter chiamata a reagire dopo una débâcle recente. la squadra di Cristian Chivu arriva in puglia con 61 punti in classifica e una distanza rassicurante sul Milan, ma con l'esigenza di dimostrare concretezza e identità, soprattutto in presenza di difficoltà e assenze che potrebbero incidere sui piani di gioco. la partita si prospetta combattuta, tra gestione della fatica, rotazioni mirate e riposizionamenti tattici destinati a compensare le lacune evidenziate negli ultimi impegni europei e di campionato. la situazione di assenze e turnover entra decisamente nel tema tattico della gara.