Lecce Inter 0-2 | Chivu la vince con i cambi e ottiene la nona vittoria consecutiva in trasferta
Chivu ha deciso i cambi durante la partita e ha guidato l’Inter alla sua nona vittoria consecutiva in trasferta. La squadra nerazzurra ha superato il Lecce con un risultato di 2-0, nonostante una partita combattuta e ricca di occasioni per entrambe le squadre. L’allenatore ha puntato su inserimenti strategici che hanno fatto la differenza nel secondo tempo. La vittoria rafforza la posizione dell’Inter in classifica e conferma la sua forma attuale.
Lecce Inter 0-2. L’Inter ha battuto 2-0 il Lecce in una gara che si è rivelata più difficile del previsto. Il muro leccese ha tenuto fino al minuto 75 quando poi si è dovuto arrendere, sgretolato da Mkhitaryan bravissimo a prendere una palla vagante in area sugli sviluppi di calcio d’angolo e a calciarla in rete. Passano pochi minuti, 7 per la precisione e l’Inter raddoppia sempre da calcio d’angolo battuto da Dimarco, testa di Akanji e palla nel sacco: 0-2. A quel punto gestione del doppio vantaggio con i nerazzurri che in contropiede avrebbero anche l’occasione per chiuderla definitivamente ma Dimarco sciupa una doppia occasione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Lecce Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji! Chivu la vince con i cambi e sale a +10Mkhitaryan e Akanji hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Inter alla vittoria contro il Lecce, causata da una prestazione difensiva troppo debole dei padroni di casa.
Chivu indovina i cambi e l’Inter vince anche a Lecce, con i subentrati: Mkhitaryan e Akanji decisiviChivu ha cambiato formazione e l’Inter ha vinto a Lecce grazie ai subentrati Mkhitaryan e Akanji.
