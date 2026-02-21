Lecce-Inter 0-2 Calcio

Il Lecce ha perso 0-2 contro l’Inter, causando una sconfitta che deriva dalla difficoltà nel contenere gli attacchi avversari e nella finalizzazione offensiva. La squadra ha mostrato coraggio e ha cercato di reagire, ma ha incontrato una difesa avversaria solida e un attacco efficace. La partita ha evidenziato i limiti nelle ripartenze e nella precisione sotto porta. La prossima sfida si avvicina e i tifosi aspettano miglioramenti.

Il Lecce ha giocato senza timore nei confronti della capolista. Ha retto bene difensivamente, si è proposto in attacco alcune volte. Alla mezz'ora del secondo tempo il vantaggio dell'Inter con Mkhitharyan. Dopo sette minuti il raddoppio dei nerazzurri con Akanji. Due subentrati, sugli sviluppi di due calci d'angolo di Di Marco, hanno risolto la complicata trasferta dell'Inter in Puglia. Bastoni fischiato. Tanto. Per l'intera sua partecipazione alla partita odierna. Anche quando, al 40? del secondo tempo, appena ammonito è stato sostituito.