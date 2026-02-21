Leader nel trasporto su ferro e su gomma

Il Gruppo FS ha ampliato le sue attività nel settore dei trasporti, gestendo ora anche il trasporto su ferro e su gomma. Recentemente, ha investito in nuove tecnologie per migliorare la puntualità e la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Questa strategia mira a rispondere meglio alle esigenze di mobilità delle persone e delle aziende. La crescita del gruppo si riflette anche nell’aumento delle rotte e dei mezzi disponibili ogni giorno.

© Quotidiano.net - Leader nel trasporto su ferro e su gomma

Gruppo FS ha imparato a gestire, all’interno dello stesso gruppo industriale, il trasporto ferroviario (con 17.000 km) e quello stradale (con oltre 32.000 km di rete). Proprio in virtù di questi numeri il Gruppo rappresenta oggi uno dei più estesi gestori infrastrutturali d’Europa. Tutto ciò si traduce in strategie orientate alla pianificazione intermodale e a rendere più efficienti le connessioni tra nodi logistici (porti, interporti, aeroporti), con l’obiettivo di razionalizzare i flussi di traffico sia passeggeri che merci.🔗 Leggi su Quotidiano.net Bertani, 50 milioni su Olmo Lungo: qcqua, ferro e gomma per la logisticaBertani Trasporti amplia le proprie attività a Olmo Lungo, consolidando la presenza nella zona di Castiglione delle Stiviere. Leggi anche: La rivoluzione del trasporto regionale su gomma: da gennaio via alle prime "unità di rete" del Lazio I rented a gay as my boyfriend to appease my parents,but he actually is the CEO had a crush on me Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leader nel trasporto su ferro e su gomma; Britta Weber nuova Ceo del Gruppo Hupac; Hupac annuncia Britta Weber come CEO: una visione internazionale per il trasporto combinato; Britta Weber è la nuova ceo del gruppo Hupac. CRRC Dalian: un produttore leader nelle locomotive e nel trasporto ferroviarioChina Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Dalian Co. Ltd., una controllata di CRRC, è un produttore leader di locomotive ecologiche alimentate da energie rinnovabili. Con sede a Dalian, città ... notizie.tiscali.it Costo del trasporto merci alle stelle, trema anche il colosso del latte di ArboreaArborea L’aumento dei costi di trasporto, spinto dalla direttiva europea Ets, presenta un conto salatissimo alla Cooperativa 3A - Assegnatari Associati Arborea: un aggravio di 1,5 milioni di euro l’an ... msn.com Con oltre 900 portacontainer, la Msc di Gianluigi Aponte è il leader mondiale nel trasporto marittimo. E vuole continuare a crescere - facebook.com facebook #TranspotecLogitec è la manifestazione leader in Italia per trasporto merci e logistica. Il carosello non è un elenco: è una mappa in 6 aree per orientarsi tra soluzioni, digitale, intermodalità e innovazione sostenibile. 13–16 mag 2026 | #FieraMilano x.com