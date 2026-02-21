Le ultime ore di vita del bambino con il cuore bruciato lo straziante racconto del cappellano dell' ospedale

Il bambino con il cuore bruciato è deceduto a causa di gravi ustioni. Il cappellano dell’ospedale Monaldi di Napoli ha descritto le sue ultime ore, evidenziando il dolore e la sofferenza vissuta. Il personale sanitario ha tentato di salvarlo, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La famiglia si stringe attorno al piccolo in questo momento difficile. La comunità attende ulteriori dettagli sulla vicenda.

La storia del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato il “cuore bruciato“, ha scosso l’Italia intera. Il piccolo è deceduto il 21 febbraio, all’ospedale Monaldi di Napoli. A raccontare le ultime strazianti ore vissute dal piccino e dalla sua famiglia è stato il cappellano del nosocomio, padre Alfredo Tortorella. Bimbo con il "cuore bruciato", le ultime ore di vita raccontate dal cappellano La madre Patrizia: "Voglio che mio figlio non sia dimenticato" Padre Tortorella: "I genitori non hanno mai polemizzato con i medici" Bimbo con il “cuore bruciato”, le ultime ore di vita raccontate dal cappellano “È morto tra le lacrime dei genitori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bambino col cuore “bruciato”, l’annuncio del legale della famiglia: “Per l’ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile”Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

«Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore»: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore «bruciato»La mamma del bambino di due anni, che ha subito un primo trapianto fallito, ora chiede un cuore nuovo.

