Le ultime Ancora out Corradini In difesa c’è Nicoletti

Il Picchio anche ieri è tornato in campo per lavorare in vista della gara del Mannucci. Il gruppo ha sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana che sarà seguita dalla rifinitura di stamattina. A seguire il gruppo partirà per Pontedera. Nell’elenco degli elementi arruolabili Tomei purtroppo dovrà fare ancora a meno del centrocampista Corradini, ma avrà comunque l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda tutti i ruoli. Il problema muscolare del 23enne non è stato ancora risolto del tutto e il giocatore potrebbe tornare a disposizione la settimana prossima, in occasione della gara in casa programmata contro il Carpi (sabato 28 ore 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

